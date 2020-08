Diebe beim Gartenbauer : Richter erleichtern Kunden von Versicherungen die Beweisführung nach einem Diebstahl

Braunschweig Nach einem Diebstahl ist der Ärger groß. Zunächst einmal sind die Sachen weg. Und dann gibt es manchmal auch noch Probleme mit der Versicherung. Die will nicht zahlen, weil ihr die vorgelegten Beweise nicht reichen.

In dem vom Rechtsportal juris veröffentlichten Fall hatte ein Gartenbauunternehmer Fahr- und Werkzeuge in einer Lagerhalle abgestellt, die mit einem Tor verschlossen war. Über dem Tor befand sich in vier Meter Höhe eine ungefähr 30 Zentimeter große Lücke. Nachdem der Unternehmer festgestellt hatte, dass ihm Fahr- und Werkzeuge im Wert von rund 30.000 Euro fehlten, erstattete er Anzeige wegen Diebstahls und meldete den Schaden seiner Versicherung. Diese verweigerte die Zahlung mit der Begründung, dass der Diebstahl nur vorgetäuscht sei.

Das sei dem Gartenbauunternehmer hier gelungen, so das Oberlandesgericht weiter. Mit Hilfe eines Sachverständigen, der im Rahmen seiner Begutachtung selbst zu der vier Meter hohen Lücke hinaufkletterte, sei festzustellen gewesen, dass die Diebe in die Halle durch die vorhandene Lücke einsteigen konnten. Sie hätten dann das Tor von innen aufgemacht, Fahr- und Werkzeuge entwendet und anschließend das Tor wieder zugezogen, um den Diebstahl möglichst lange zu verheimlichen.

Damit war die Versicherung gefordert. Sie hätte im Gegenzug nachweisen können, dass der Einsteigediebstahl nur vorgetäuscht worden sei. Das sei ihr aber nicht gelungen, so die Richter. Und auch der mögliche Einwand einer Mitverantwortung des Gartenbauers für den Diebstahl greife nicht durch. Es sei von ihm nämlich nicht grob fahrlässig gewesen sei, die 30 Zentimeter große Lücke über dem Tor in dieser Höhe zu belassen. Also habe die Versicherung den Rechtsstreit verloren. So das OLG Braunschweig in seiner Entscheidung (Az.:11 U 151/19, Quelle: juris).