SZ-Serie Kapellen und Wegekreuze : Sie steht wohl auf einem Pestfriedhof

Perl-Sehndorf (rk) Auch „Pestkapelle“ wird die kleine Kreuzkapelle genannt, die an der Straße von Sehndorf nach Wochern steht. Die zur Straße hin offene Kapelle dient laut Benno König (Buch „Kapellen im Saarland“) zum Schutz einer hohen Sandsteinstele, die in die Stirnwand eingemauert wurde.

„Bekrönt ist die Stele“, schreibt Benno König, „von einem 55 Zentimeter hohen Relief der Kreuzigungsgruppe, das mit einem Wellengiebel abschließt. In diesem Relief ist unter dem Kreuzbalken die Jahreszahl 1666 eingemeißelt. Ob die Stele zum Gedenken an die Pestopfer der damaligen Zeit oder aber als Pestkreuz errichtet wurde, ist unbestimmt.“ Sicher sei, dass 1952 bei Straßenbauarbeiten, für die die Kapelle seitwärts habe verschoben werden müssen, Skelettreste gefunden worden seien. Daher sei wohl an dieser Stelle früher ein Pestfriedhof gewesen.