Kapllen und Wegekreuze Teil des ältesten Baubestands der Stadt Saarbrücken

Die außen so einfach gestaltete Kapelle beherbergt zwei prächtige Barockaltäre, schöne Skulpturen der Maria Immaculuta, des Petrus, eine dörflich gehaltene Mondsichelmadonna sowie eine eindrucksvolle Statue des Heiligen Laurentius aus dem Mittelalter. Im Zusammenhang mit der Pilgerkapelle steht in Eschringen die Sage vom Laurentiusbrunnen in der Nachbarschaft. Dessen Wasser gilt seit Alters her als Heilmittel für vielerlei Leiden, insbesondere bei Augenerkrankungen. Der Gedenktag des Heiligen Laurentius – er erlitt wegen seines Einsatzes für Arme und Kranke unter Kaiser Valerian 258 den Märtyrertod auf dem glühenden Rost – ist der 10. August.