Kapellen im Kreis Merzig-Wadern : Ein Pestkreuz mit Kapellchen steht bei Sehndorf

SEHNDORF 2006 wurde der Bau bei Sehndorf, der die Gedenkstele umgibt, umfangreich saniert.

An der Verbindungsstraße Wochern–Sehndorf steht am Fuße der Weinberge ein kleines Kapellchen, die Pestkapelle oder auch Kreuzkapelle genannt. Wie aus der Publikation „Sehndorf, Chronik eines Moseldorfes“ von Johann Kiefer hervorgeht, wurde ursprünglich dort im Jahre 1666 eine zwei Meter hohe Sandstein-Stele errichtet, in der die Jahreszahl 1666 eingemeißelt ist. Gekrönt ist diese Stele von einem Relief der Kreuzigungsgruppe.