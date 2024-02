Kapellen und Wegekreuze Ein Kreuz beinahe wie ein Comic

Es wird vermutet, dass einst ein Pilgerweg an dem Kreuz vorbeiführte. Oberhalb des in sein Gebet vertieften Wanderers findet sich eine Darstellung der Mater dolorosa, der sich vor Schmerzen verzehrenden Muttergottes also. Ein etwas verstört aus dem Kreuzschaft vorkragender Kopf gibt Rätsel auf. In völliger Auszehrung mit lang gewachsenem Schnurrbart ist darüber der Gekreuzigte in Szene gesetzt. Dass das Kreuz „ten 18. May 1817“ vornehmlich von Frauen gestiftet und aufgestellt wurde, verrät die renovierte Inschrift auf dem Sockel.