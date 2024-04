Kapellen und Wegekreuze Ein Kreuz zum Dank für Gottes Hilfe

„Beinahe täglich versammelten sich die Heusweiler Katholiken mit ihrem Pastor Eich in der Kirche zu abendlichen Andachten und Bittgebeten“, schreibt Maier. Mit Erfolg, wie beide Chronisten vermerken: „Nach wenigen Tagen war der Ort von der Seuche befreit.“ Zum Dank „für diese Hilfe Gottes“ haben die Heusweiler Christen an eben jener Kreuzung zwischen Saarlouiser Straße und Albertstraße das Kreuz aufgestellt; als Prozessionsziel an „Christi Himmelfahrt“. In den 50er-Jahren ersetzte man es durch ein augenfälliges Holzkreuz.