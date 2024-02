Kapellen und Wegekreuze Soldat Edmund Bauer kam als Letzter nach Hause

Lebach-Landsweiler · (dl) Wege- und Gedenkkreuze sind oftmals Mahnmale und erinnern meist an Verstorbene. Anders ist es mit dem „Millersch Kreuz“, das am Ortsausgang von Landsweiler Richtung Lebach an der B 268 auf der linken Straßenseite steht.

16.02.2024 , 13:28 Uhr

Das „Millersch Kreuz“ erinnert an die glückliche Heimkehr des Soldaten Edmund Bauer. Foto: Dieter Lorig