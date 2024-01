Kapellen und Wegekreuze Eine Fichte spendete einst dem Kreuz ihren Schatten

„Fichtelerkreuz“ wird dieses seit 1968 geschützte Denkmal genannt, was vermutlich damit zusammenhängt, dass lange eine stattliche Fichte davor stand. Die wurde kürzlich Opfer des Borkenkäfers und gefällt. Seither darf das Kreuz aus Buntsandstein, das teils von farbenfrohen Flechten bewachsen ist, unbeschattet in der Abendsonne leuchten. Es wird erzählt, dass ein junger Mann aus Medelsheim, der in Seyweiler „auf die Freierei“ ging, just an dieser Stelle niedergeschlagen worden sei. Er konnte sich noch nach Hause schleppen, wo er alsbald aber starb.