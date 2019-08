Fußball-Saarlandliga : Birkenbach fischt den Elfer aus dem Eck

Reimsbach Saarlandliga-Aufsteiger 1. FC Reimsbach hat beim Heim-Auftakt eine unglückliche Niederlage kassiert. Gegen Saar 05 Saarbrücken gab’s ein 0:1.

Vor 350 Zuschauern läuft am Mittwoch-Abend im Reimsbacher Waldstadion die 18. Minute. Sekunden zuvor hatte Fußball-Saarlandligist Saar 05 Saarbrücken die Riesenchance, um in Führung zu gehen. Klasse Zuspiel von Lars Anton auf Christian Hertel, der kommt im Fünfmeterraum an den Ball, scheitert aber am glänzend reagierenden Reimsbacher Torhüter Sven Bossmann.