Basketball : Letztes Heimspiel für den Absteiger Saarlouis Royals

Saarlouis Nach einer enttäuschenden Saison und dem vorzeitig feststehenden Abstieg aus der Bundesliga bestreiten die Basketballerinnen des BC Saarlouis an diesem Samstag (19 Uhr, Stadtgartenhalle) ihr letztes Heimspiel.

Nach nur drei Siegen aus den bisherigen 20 Partien stehen die Royals am Tabellenende der Damen-Basketball-Bundesliga und haben keine Chance mehr, die beiden Abstiegsplätze zu verlassen. Wie der Verein bekannt gab, wird der als Hoffnungsträger verpflichtete Marc Hahnemann, der die Wende nicht geschafft hat, auch in der kommenden Saison Cheftrainer bleiben. Was mit den aktuellen Spielerinnen passiert, ist vollkommen offen.