3. Liga Unentschieden gegen Rot-Weiß Essen – wilde Schlussminuten im Ludwigspark

Und weiter ging die wilde Fahrt: Brünker hatte den Siegtreffer auf dem Fuß (70.) und dem Kopf (71.), zunächst hatte Nils Kaiser den Fuß dazwischen, dann strich der Ball am Tor vorbei. Mittlerweile war es ein packendes Drittliga-Spiel. Friedhelm Funkel, Trainer des Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, sah zwei potenziell sehr schwierige Gegner für seine Mannschaft in einer Relegation. Der Saarbrücken noch einmal näher kam. Naïfi scheiterte in der Nachspielzeit an gleich drei aufopferungsvoll kämpfenden Essenern – es blieb beim 1:1. So hat der FCS vier Spieltage vor Saisonende vier Punkte Rückstand auf Relegationsplatz drei.