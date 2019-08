Leichathletik : Leichtathletik: Marx wird in Ulm deutsche Meisterin

Leichtathletik: Marx wird in Ulm deutsche Meisterin

Katrin Marx unterbot in Ulm ihren eigenen Saarland-Rekord und wurde deutsche Meisterin. Foto: Jungmann. Foto: Lutwin Jungmann

Merzig Bei den deutschen Jugendmeisterschaften der Leichtathleten in Ulm krönte Katrin Marx (LC Rehlingen) ihre bisher erfolgreichste Saison mit dem deutschen Meistertitel über 2000 Meter Hindernis.

Diesmal ging sie zusammen mit Mitfavoritin Johanna Beck (LG Karlstadt-Gambach-Lohr) das Rennen sehr schnell an. Bei Rennhälfte kam sie nach einem unbeabsichtigten Tritt der dicht hinter ihr laufenden Konkurrentin ins Stolpern und sogar etwas von der Bahn ab, sodass sogar ihre Disqualifikation befürchtete – zu Unrecht.

Nach dem Stolperer kämpfte sich Marx wieder an Beck heran und überholte sie vor der letzten Runde. Danach setzte sie sich schnell ab und lag schon deutlich vorne, als Beck am Wassergraben völlig erschöpft auch noch stürzte. Marx siegte am Ende mit 6.44,13 Minuten und verbesserte dabei ihren eigenen, im Mai aufgestellten Saarlandrekord noch mal um zwölf Sekunden.