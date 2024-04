Jazzdance Wenn nach dem Finale überall Ratlosigkeit herrscht

Bei der Anzeige der offenen Wertung nach dem Finale bricht im Jazz- und Moderndance/Contemporary eigentlich immer entweder Jubel aus, oder es macht sich Enttäuschung breit. Nicht so nach der Endrunde beim zweiten Turnier der Regionalliga Süd im in der Lebacher Großsporthalle. Sowohl beim Team um das Trainer-Duo Joanne Wagner und Lisa Heil als auch bei ihren Tänzerinnen und dem Publikum – überall blickt man angesichts der gemischten Wertung nur in fragende Gesichter. Es waren schon profunde Kenntnisse des im Tanzsport üblichen Majoritäts-Systems (Ergebnisermittlung nach dem Mehrheitsprinzip) erforderlich, um durchzublicken, wer nun welchen Platz belegt hatte. Nachdem viele in der Halle gerechnet hatten und dem Lebacher Team signalisiert hatten: „Ihr habt gewonnen“, glaubte auch die Formation schließlich an den Sieg und jubelte, wenn auch noch eher zurückhalten.