3. Fußball-Liga Wie ein K.-o.-Spiel – FCS steht vor Nachhol-Partie gegen Essen unter Zugzwang

FCS-Trainer Rüdiger Ziehl war mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit bei 1860 München alles andere als zufrieden. Trotzdem ist für die Saarbrücker in Sachen Relegationsplatz noch alles drin – wenn an diesem Mittwoch ein Sieg gegen Rot-Weiss Essen folgt.

Foto: Andreas Schlichter