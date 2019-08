Fußball-Oberliga : „Joker“ Gök rettet Dillingen einen Zähler

Dillingen/Schwalbach Fußball-Saarlandliga: VfB kommt beim FC Homburg II zwei Minuten vor Schluss zum 2:2-Ausgleich. Schwalbach verliert in Jägersburg 0:3.

Fast hätte Fußball-Saarlandligist VfB Dillingen am Mittwoch im zweiten Saisonspiel die erste Niederlage hinnehmen müssen. Im Auswärtsspiel beim FC Homburg II fing sich der Oberliga-Absteiger vor 180 Zuschauern in der 84. Minute den Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 1:2 ein.

Doch vier Minuten danach schlug der VfB zurück. Nach einem zunächst abgewehrten Freistoß „chipte“ Neuzugang Marc Kraml den Ball aus der Zentrale genau in den Lauf des ebenfalls neu nach Dillingen gekommenen Osman Gök. Der Angreifer, der vergangene Saison noch für Verbandsligist FV Siersburg auf Torejagd ging, behielt vor dem gegnerischen Gehäuse die Nerven und schoss zum 2:2-Endstand ein. Gök war erst kurz zuvor für den verletzten Hassan Srour (Verdacht auf Kapselriss im Zeh) in die Partie gekommen. „Hinten raus können wir froh sein, dass wir noch das Unentschieden mitgenommen haben“, atmete Marius Neumeier, der den VfB gemeinsam mit Francesco Schifino trainiert, erleichtert auf.

Dabei war seine Mannschaft nach einer halben Stunde sogar in Führung gegangen. Kapitän Matthias Krauß drang mit viel Tempo in den Homburger Strafraum ein, wo er von Leon Böhnlein gefoult wurde. Krauß selbst trat zum Elfmeter an und traf zur 1:0-Pausenführung der Gäste.