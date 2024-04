Top-Talent aus dem Saarland Ex-Saarlouiser Marko Grgic für das Handball-Nationalteam nominiert

Grgic junior hat sich gut entwickelt, in den vergangenen Wochen zeigte er in der Bundesliga starke Leistungen. Damit könnte überraschend ein Saarländer, Grgic lebte bis vor zwei Jahren im Saarland, bei den Olympischen Sommerspielen in Paris in diesem Sommer antreten. Dabei hat der junge Rückraumspieler, der sein erstes Jahr in der deutschen Eliteklasse spielt, aber natürlich Konkurrenz. In Eisenach spielt Grgic mit dem Ex-Saarlouiser Peter Walz, der dort als Kapitän und Kreisläufer ein Leistungsträger ist, zusammen.