Eigengewächs länger gebunden : Talent Kerber verlängert um ein Jahr bis 2024

Luca Kerber (Zweiter von links), hier mit dem neuen FCS-Trainer Uwe Koschinat, Sebastian Bösel (links) und Manuel Zeitz, hat beim 1. FC Saarbrücken eine starke Entwicklung genommen. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Nach seinen guten Leistungen in der Rückrunde ist Luca Kerber vom 1. FC Saarbrücken in aller Munde - und hat sich vielleicht auch bei anderen Vereinen auf den Einkaufszettel gespielt. Der FCS verlängerte wohl daher seinen Vertrag jetzt.

Von Patric Cordier

Der 1. FC Saarbrücken hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Luca Kerber um ein Jahr bis 2024 verlängert. Das gab der Fußball-Drittligist an diesem Mittwoch bekannt. Der Saarländer war Anfang des Jahres vom damaligen Trainer Lukas Kwasniok aus der U19 ins Profiteam befördert worden. Dort überzeugte der 19-Jährige mit starken Leistungen, wurde schnell Stammspieler und war die große Entdeckung der Saison. Ende Mai wurde der Senkrechtstarter sogar zu einem DFB-Lehrgang der U19-Nationalmannschaft eingeladen.

Kerber glänzte mit seiner Ruhe am Ball im Mittelfeld, der ballsichere Akteur war aus der Startelf nicht mehr wegzudenken und weckte vielleicht auch Begehrlichkeiten bei anderen Clubs, daher die vorzeitige Vertragsverlängerung.

Hier die offizielle Pressemitteilung des 1. FC Saarbrücken:

Der 1. FC Saarbrücken hat den Vertrag mit Luca Kerber frühzeitig bis zum Sommer 2024 verlängert. Das ursprüngliche Arbeitspapier des jungen Mannes war noch datiert bis zum 30.06.2023.

Luca Kerber kann man als Shootingstar der letzten Saison bei den Blau-Schwarzen bezeichnen. Erst zu Jahresbeginn bekam er die Chance bei den Profis, die er auf Anhieb nutzte und so zu einem festen Bestandteil der Mannschaft geworden ist, die am Ende der Saison 2020/2021 den fünften Tabellenplatz in der 3. Liga belegt hat. Aufgrund seiner guten Leistungen wurde er Ende Mai zu einem DFB-Lehrgang für die deutsche U19-Nationalmannschaft eingeladen.

„Luca hat in den letzten Monaten eine wirklich tolle Entwicklung genommen und sehr, sehr schnell das Leistungsniveau der 3. Liga erreicht. Er ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie schnell es im Fußball gehen kann. Zum einen unterstreicht es, was für eine gute Arbeit bei uns im Nachwuchsleistungszentrum geleistet wird, und zum anderen sollte es Motivation für jeden einzelnen unserer Jungs im Nachwuchsbereich sein, dass der Sprung zu den Profis immer möglich ist, wenn man dran bleibt und hart arbeitet“, so Sportdirektor Jürgen Luginger.