2. Liga Prtajin schockt den FCK: Kaiserslautern verpasst Befreiungsschlag gegen Wehen

Die Luft für den 1. FC Kaiserslautern im Abstiegskampf der 2. Bundesliga wird immer dünner: Im Heimspiel und Kellerduell gegen den SV Wehen Wiesbaden kamen die Roten Teufel am Samstagnachmittag vor 42 861 Zuschauern auf dem Betzenberg über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus und bleiben damit vier Spiele vor Schluss auf dem vorletzten Platz. Im Vergleich der beiden schlechtesten Rückrundenteams gelang es dem FCK einmal mehr nicht, eine eigene Führung ins Ziel zu bringen. Nach der Pausenführung durch ein Kopfballtor von Filip Kaloc nach einer Ecke (30. Minute) übernahmen die mit vier Niederlagen in Folge angereisten Wiesbadener in Hälfte zwei das Kommando, kamen zu mehreren dicken Chancen – und belohnten sich schließlich durch ein Traumtor von Ivan Prtajin, der die Roten Teufel mit seinem wunderbaren Distanzschuss mitten ins Mark traf (74.). Der zweite Drittliga-Abstieg nach 2018 rückt für das Team von Trainer Friedhelm Funkel damit immer näher.