Traditioneller Aufgalopp in Quierschied : Fürs erste FCS-Testspiel gibt es noch Karten

Schlangestehen für das traditionelle erste FCS-Testspiel in Quierschied: Für die Partie des 1. FC Saarbrücken am Samstag gibt es noch Karten. Foto: Andreas Schlichter

Quierschied Gute Nachricht für FCS-Fans: Für das erste Testspiel der Blau-Schwarzen am Samstag gibt es noch Karten.

An diesem Samstag, 26. Juni, um 14 Uhr startet Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken in die Testspielserie der Vorbereitung auf die Saison 21/22. Die Elf des neuen Trainers Uwe Koschinat wird beim Saarlandligisten SpVgg. Quierschied antreten. Schon seit vielen Jahren absolviert der FCS sein erstes Testspiel traditionell auf dem Rasen des Stadions am Franzenhaus in „Quierschd“. Für die Fans ist es eine erste Gelegenheit, die Neuzugänge des blau-schwarzen Traditionsvereins erstmals unter die Lupe zu nehmen.