Verteidiger kommt aus Magdeburg : Ernst ist der nächste Neue beim FCS

Von einem 1. FC zum anderen 1. FC: Dominik Ernst trug zuletzt das blau-weiße Trikot des 1. FC Magdeburg, jetzt wechselt er nach Saarbrücken. Foto: imago images/Eibner/Schulz/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Saarbrücken Schon wieder ein Neuzugang für den 1. FC Saarbrücken. Mit Dominik Ernst haben die Blau-Schwarzen einen Rechtsverteidiger vom 1. FC Magdeburg verpflichtet.

Den dritten Tag in Folge hat Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken einen Neuzugang vorgestellt. Der Kader der Blau-Schwarzen vervollständigt sich derzeit also in rasantem Tempo. Sportdirektor Jürgen Lugingers Handy scheint aktuell also zu glühen. Nach Abwehrspieler Nick Galle (Alemannia Aachen/Regionalliga West), Stürmer Justin Steinkötter (Borussia Mönchengladbach II/Regionalliga West) und den beiden Uerdingern Dave Gnaase (defensives Mittelfeld) und Adriano Grimaldi (Sturm) kommt der fünfte Neue wie Gnaase und Grimaldi aus der 3. Liga. Abwehrspieler Dominik Ernst war schon in den vergangenen Tagen und Wochen als Neuzugang gehandelt worden, nun ist es also fix.

Ernst unterschrieb beim FCS für zwei Jahre, er trifft im Ludwigspark auf seinen alten Trainer Uwe Koschinat, der künftig beim FCS an der Linie stehen wird und in der Saison 2017/2018 mit Ernst bei Fortuna Köln in der 3. Liga zusammenarbeitet. Ebenfalls in der Abwehr der Kölner Südstädter stand damals der heutige Saarbrücker Boné Uaferro.

Hier die Pressemitteilung des 1. FC Saarbrücken im Original:

Der Kader des 1. FC Saarbrücken für die kommende Saison in der 3. Liga nimmt weiter Formen an. Mit Dominik Ernst kann bereits der fünfte Neuzugang präsentiert werden. Der rechte Außenverteidiger hat bei den Blau-Schwarzen einen Vertrag für die kommenden zwei Jahre unterschrieben.

Dominik Ernst ist ein waschechter Bursche aus dem Ruhrpott. Geboren in Gelsenkirchen, in den Jugendabteilungen des FC Schalke 04, dem VfL Bochum, bei Rot-Weiss Essen sowie der SpVgg Erkenschwick ausgebildet und seine ersten Spuren im Herrenfußball in der Regionalliga West verdient. In den letzten Jahren hat er sich zu einem gestandenen Drittligaspieler entwickelt, der mittlerweile auf 113 Partien in der 3. Liga zurückblicken kann. Mit dem 30-Jährigen kommt ein Spieler zum FCS, der bei seinem vorherigen Verein als Vorzeigekämpfer galt und mit unermüdlichem Einsatz glänzte.

„Mit Dominik erhalten wir einen Mann, der bereits reichlich Erfahrung in der 3. Liga gesammelt hat. Er ist ein ständiger Unruheherd auf der rechten Seite, bringt die nötige Aggressivität mit und versucht stets das Spiel nach vorne mit zu gestalten. Dominik besticht durch eine hohe Intensität in seinem Spiel und kanneine Mannschaft damit mitreißen. Wir sind sehr froh, dass er sich für den FCS entschieden hat“, so Sportdirektor Jürgen Luginger zur Neuverpflichtung.

Dominik Ernst schildert seine Gründe für den Wechsel zum FCS wie folgt: „Ich habe mich sehr bewusst für den 1. FC Saarbrücken entschieden, denn in den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich sofort gemerkt, dass es einfach passt. Zum einen habe ich direkt das Vertrauen gespürt, was man benötigt um auch seine Leistung abrufen zu können und zum anderen passt die Spielidee, die man beim FCS verfolgt, richtig gut zu meinen Qualitäten. Dazu kommt natürlich, dass ich den neuen Cheftrainer bereits kenne und weiß, wie er arbeitet. Auf die nächsten zwei Jahre freue ich mich immens und habe dabei richtig Bock mit dem Team eine erfolgreiche Zeit zu erleben!“

(red/raps)