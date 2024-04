Reichen 40 Punkte für den Klassenerhalt? SV Elversberg holt zu Hause Punkt gegen Schalke

Auf der anderen Seite scheiterte Topp in der 76. Minute aus 16 Metern an Kristof. Es ging hin und her und in der 81. Minute war wieder die SVE an der Reihe. Erneut war es Rochelt, der allein auf das Schalker Tor zulief und aus fünf Metern am besten Schalker Torhüter Marius Müller hängen blieb. In der Defensive gaben sich die Elversberger bis zum Schlusspfiff keine Blöße mehr. Vor allem beim Verteidigen von Standard-Situationen zeigte sich die SVE im Vergleich zu den vorangegangenen Wochen deutlich verbessert.