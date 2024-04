2. Fußball-Bundesliga Warum die Verkrampfung bei der SV Elversberg weg ist

Die Sportvereinigung Elversberg kann an diesem Wochenende den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga so gut wie perfekt machen. Voraussetzung dafür ist aber ein Heimsieg an diesem Freitag, 18.30 Uhr, gegen den FC Schalke 04. Zudem müssen Mannschaften aus dem Tabellenkeller patzen, diese spielen auch noch direkt gegeneinander.