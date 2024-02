Saarklang-Festival sucht Unterstützer Saarklang-Festival: Spenden gesucht

Mit einem kunterbunten und kostenlosen Angebot für alle Musikbegeisterten will das Festival vor allem neuen Musikerinnen und Musikern eine professionelle Bühne bieten. Saarklang 2024 wird voraussichtlich am 7. und 8. Juni auf der Wiese hinter der Musikhochschule stattfinden und den Kultursommer in Saarbrücken eröffnen.