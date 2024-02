Vor dem Spiel des Drittligisten 1. FC Saarbrücken gegen Arminia Bielefeld am Sonntag, 25. Februar, um 16.30 Uhr war bis zuletzt wieder einmal der Rasen im Ludwigspark das bestimmende Thema. Hält der neue Rasen die heftigen Regenfälle aus? Am Freitag teilte die Stadt Saarbrücken am Nachmittag mit, dass das Spiel gegen Arminia Bielefeld am Sonntag, 25. Februar, nach „aktuellem Stand“ nicht in Gefahr sei.