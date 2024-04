Makkabi Erster jüdischer Sportverein im Saarland gegründet: „Jeder ist willkommen“

Die Stimmung im Gemeindesaal der Synagogengemeinde Saar ist fröhlich und entspannt. An der langen Kaffeetafel muss eng zusammengerückt werden, Tische und Stühle werden dazugestellt, mit so vielen Gästen hat man nicht gerechnet. Überall freudige Gesichter. Der Grund: Makkabi Deutschland, der mit bundesweit über 7000 Mitgliedern größte jüdische Sportverband in Deutschland, hat jetzt auch im Saarland einen Ortsverein. „Ein weißer Fleck auf der Landkarte ist verschwunden“, freut sich denn auch der saarländische Innen- und Sportminister Reinhold Jost (SPD), der sich bei der Gründungsversammlung sogleich als Mitglied einträgt. „Ich bin stolz, Teil der Makkabi-Familie zu sein“, sagt er und hebt wie auch andere Anwesende die integrative Kraft des Sports hervor. Ein Verein wie Makkabi könne, so Jost, junge Menschen nicht nur körperlich ertüchtigen, sondern auch ihre demokratische Resilienz stärken.