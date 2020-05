Fußball-Saarlandliga : Mit Abstand das kurioseste Training

Hasborn Anders als Lokal- und Ligarivale VfL Primstal haben die Fußballer des Saarlandligisten SV Hasborn am Donnerstagabend zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie trainiert. Nach Anmeldung, mit viel Abstand, aber auch mit viel Spaß.

Lang, lang ist es her: Nach mehr als zwei Monaten Zwangspause haben sich die Fußballer des Saarlandligisten SV Hasborn am Donnerstag erstmals wieder im Waldstadion zu einer Übungseinheit getroffen. „Frohes Neues Jahr“, begrüßte Co-Trainer Maximilian Alt gut gelaunt seinen sportlichen Vorgesetzten Pascal Bach.

Alt bringt daraufhin die 20 Fußballerbeine in Bewegung. „Ich hatte das Gefühl, dass wir mal wieder was machen müssen, sonst drehen die Jungs langsam durch“, findet Bach. Es sei ein gutes Signal, gemeinsam etwas zu tun und wieder mit Spaß auf dem Fußballplatz zu sein. Und Spaß haben die Spieler. Wo üblicherweise konzentriert gearbeitet werden soll, können die Spieler nach längerer Abstinenz nun zudem ihre gesammelten Sprüche fliegen lassen.

„Jubelszenen, den Ball in die Hand nehmen und Körperkontakt sind verboten“, gibt Bach vor. Lange hat der Trainer im Vorfeld an den entsprechenden Übungen „herumgedoktort“. „Die Herausforderungen ist, immer die Einschränkungen einzuhalten“, sagt er.

In der Höhe der Strafraum-Grenze wird noch ein Tor platziert. Schlussmann Simon Graf geht in den Kasten und wird von seinen Mitspielern mit einem Torabschluss nach dem Flankenball geprüft. Parallel spielt die zweite Gruppe Rückpässe, wobei die Kugel abschließend im Minitor versenkt werden soll. Nach einer Stunde ist Schluss, wie zuvor müssen sich die Spieler die Hände waschen, das Duschen ist allerdings untersagt. Ebenso ist ein umfangreicheres Treffen – und auch das sonst so beliebte gemeinsame Kaltgetränk – diesmal nach dem Training noch nicht erlaubt. „Wenn sich genügend Spieler melden, werden wir das Training in der nächsten Woche wiederholen“, kündigt Bach an.