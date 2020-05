Wenn plötzlich alle gerne in die Schule gehen

Kostenpflichtiger Inhalt: Der Corona-Alltag in der Grundschule

Lernen in kleinen Gruppen: In den Klassen der Grundschule „In den Bruchwiesen“ sitzen derzeit nur acht bis zehn Schüler – statt 28. „Dadurch kann differenzierter unterrichtet werden“, sagt Schulleiterin Heß. Foto: Leistenschneider Foto: leis/Tina Leistenschneider

Beaumarais Langsam öffnen die Schulen wieder, doch der Alltag sieht anders aus als vor Corona. Wir haben uns in Beaumarais umgesehen.

Grell leuchten ihnen die grün-gelben Linien auf den Steinen entgegen, als sich die Jungs und Mädchen wieder langsam der Grundschule „In den Bruchwiesen“ nähern. Wie in einer Perlenkette reihen sie sich mit ihren Masken im Gesicht hintereinander auf. „Bitte haltet Abstand zueinander“, ruft ihnen Lehrerin Ruth Feyerabend ins Gedächtnis, als die Schüler nach der Pause die Schule wieder betreten. „Wascht euch vor dem Betreten des Klassenraums die Hände“, lautet ihre Bitte.

Drinnen weisen weitere Pfeile und Markierungen den Weg zu den Klassenräumen. Vor denen müssen sich die Schüler wieder im Abstand zueinander aufstellen, ehe sie diesen betreten. Dort heißt es dann: „Jetzt dürft ihr die Masken wieder ausziehen.“ Manche Kinder der Klasse 1a tun das auch, andere behalten sie lieber an.

Nachdem die Viertklässler schon seit Wochen in die Schule dürfen, sind seit Montag auch die Erst- und Zweitklässler wieder zurück. Der Anfang verlief etwas schleppend, wie Schulleiterin Susanne Heß berichtet: „In den ersten 20 Minuten waren alle wie zur Salzsäule erstarrt.“ Das habe sich aber schnell gelegt. „Danach kam wieder Leben in die Kinder, die Stimmung lockerte auf und es wurde munter“, schildert sie und versichert: „Alle halten sich vorbildlich an die Vorschriften.“