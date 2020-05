Amateurfußball : „Besser als nix“: SGE trainiert in Minigruppen

So sieht das Training in Kleingruppen bei der SG Erbach derzeit aus Foto: Markus Hagen

Erbach Gut zehn Wochen lagen die Rasenplätze des Fußball-Verbandsligisten SG Erbach brach – jetzt wird an der Eichheck wieder trainiert.

. Dass die beiden Plätze an der Eichheck noch in Schuss sind verdankt die SG Erbach ihren ehrenamtlichen Helfern. Die kümmerten sich in den knapp zehn Wochen, in denen nicht trainiert werden konnte um den verwahrlosten Rasen.