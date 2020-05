Kegeln : Oberthals Kegler sind doppelt getroffen

Oberthal Die Würfel sind gefallen, die Kegel bleiben stehen – die unterbrochene Spielzeit in der Kegel-Bundesliga wird nicht fortgesetzt. Der Meister-Titel, den sich die KF Oberthal wohl geschnappt hätten, wird nicht vergeben. Doch das ist nicht das einzige Problem.

Diese Meisterschaftsendrunde der Saison 2019/20 war in der Bundesliga der Herren eine enge Kiste. Am Freitag, 13. März, schien alles gerichtet für ein packendes Saisonfinale. Nur einen Tag später sollte der amtierende Champion aus Oberthal der Gastgeber des letzten Spieltags sein. Zu diesem Zeitpunkt lag der Titelverteidiger auf Platz zwei der Tabelle, punktgleich mit Spitzenreiter SK Heiligenhaus.

Doch an jenem Freitag vor etwas mehr als zwei Monaten überschlugen sich dann die Ereignisse. Eine Sportveranstaltung nach dem anderen wurde abgesagt. Was angesichts der steil ansteigenden Zahl an Corona-Infizierten in Deutschland aber nicht verwunderte. Auch der DSKB sagte das Saisonfinale in der 1. und 2. Bundeliga der Herren ab.