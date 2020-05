Ottweiler Stadtrat : Das Freibad bleibt diese Saison geschlossen

Ottweiler Stadtrat Ottweiler ist mit großer Mehrheit der Meinung, das Risiko sei vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu hoch.

Das Ottweiler Ludwig-Jahn-Freibad bleibt in diesem Sommer für Besucher geschlossen. So hat es der Stadtrat am Donnerstagabend nach langer Aussprache nahezu einstimmig entschieden und damit schloss sich der Rat einer entsprechenden Empfehlung des Haupt- und Personalausschusses an. Bis auf zwei Ausnahmen vertraten alle Ratsmitglieder die Auffassung, dass es für die Stadt als Betreiber des Bades schier unmöglich ist, die geforderten Vorsichts- und Hygienemaßnahmen zu gewährleisten. Die Primärforderung des Bürgermeisters war eindeutig. „Es geht darum, einen zweiten Lockdown zu vermeiden“, machte Holger Schäfer (CDU) deutlich und deshalb empfahl auch, die Badesaison nicht zu eröffnen. Neben den Gesundheits- und Hygieneaspekten verwies Schäfer auch auf erhebliche Mehrkosten bei der Umsetzung der Maßnahmen und auf den Wegfall von Einnahmen. Nach Meinung von CDU-Sprecher Christian Batz ist „eine Öffnung des Freibades unter den gegebenen Umständen nicht machbar“. Der Sommer 2020 werde kein Sommer wie gewohnt, meinte Batz, „und deshalb wäre auch der Freibadbetrieb ein komplett anderer“. Nach Ansicht von SPD-Fraktionschef Wolfgang Brück ist der Entschluss, das Freibad zu öffnen oder geschlossen zu halten, „eine Entscheidung, die jeder einzelne für sich verantworten muss“. Auch wenn der Stadtrat das als Plenum beschließt. Auch der SPD-Sprecher glaubt, dass „die Gefahr und das Risiko bei einer Öffnung des Freibades zu groß“ sind.