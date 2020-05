Kostenpflichtiger Inhalt: Robert Buntic : Das neue, alte Gesicht der Baskets

Robert Buntic steht auf Basketball-Feld am Wardntgymnasium in Geislautern: Der 56-Jährige trainierte die erste Mannschaft der Baskets 98 Völklingen von 1999 bis 2010. Zuletzt arbeitete er in der Jugend und bei der Reservemannschaft. Nun kehrt er bei der ersten Mannschaft an die Seitenlinie zurück. Foto: Andreas Schlichter

Völklingen Die Völklinger Basketballer haben sich freiwillig aus der Oberliga zurückgezogen. Den Neustart in der Landesliga wagen sie mit einem Urgestein: Robert Buntic soll die Mannschaft wieder zu Erfolgen führen. Sein Ziel: der sofortige Wiederaufstieg.

Von Daniel Novickij

Für die SG Baskets 98 Völklingen/BBC Bous wird sich zur kommenden Saison einiges ändern. Die Spielgemeinschaft (SG) zieht sich freiwillig aus der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in die Landesliga zurück. Zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs war sie Tabellenletzter. Und auf dem Trainer-Posten wird es ein neues, altes Gesicht geben.

Den Rückzug aus der Oberliga bestätigte Baskets-Präsident Pascal Zimmer auf SZ-Nachfrage (wir berichteten). „In der Oberliga wird es schwer für uns. Die Mannschaft kann sich in der Landesliga besser entwickeln“, hatte Zimmer erklärt. Die Spielgemeinschaft zwischen den Baskets 98 Völklingen und dem BBC Bous werde in der Landesliga bestehen bleiben. Die SG schickte in der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen vergangenen Saison vier Mannschaften aufs Feld. Die erste spielte in der Oberliga, die zweite und die Mannschaft der SG Baskets 98 Völklingen/BBC Bous in der Landesliga. Die vierte Mannschaft ging in der Bezirksliga an den Start. In der kommenden Runde werden zwei Mannschaften der Spielegemeinschaft Völklingen/Bous in der Landesliga spielen und eine in der Bezirksliga. Eine Mannschaft wird aufgelöst.

Auch an der Seitenlinie weht ein anderer Wind: Spielertrainer Gunter Gärtner hat aus beruflichen Gründen aufgehört. Sein Nachfolger steht fest: Robert Buntic wird das Amt des Übungsleiters übernehmen (wir berichteten). Der 56-Jährige hatte die erste Mannschaft der Baskets von 1999 bis 2010 trainiert. In der vergangenen Saison betreute er die zweite Mannschaft in der Landesliga.

„Der Vorstand kam auf mich zu und hat mich gefragt. Da war ich etwas überrascht“, verrät Buntic. Und Zimmer erzählt: „Die Entscheidung viel uns nicht schwer. Wir kennen Robert sehr gut. Er hat als Trainer klare Ansichten.“ Buntic habe zuletzt im Jugendbereich und in der zweiten Mannschaft gute Arbeit geleistet. Kein Wunder: Der 56-Jährige kennt sein Handwerk. Als Basketball-Profi konnte Buntic in Kroatien, Island sowie dann in Deutschland beim TSV Speyer in der 2. Bundesliga reichlich Erfahrung sammeln. Nach Völklingen kam Buntic 1997 als Spieler – inzwischen ist er ein Urgestein im Verein.

„Ich hatte damals viele Angebote. In Völklingen ist es sehr familiär, das hat mir gut gefallen“, erzählt Buntic, warum er zu den Baskets 98 kam: „Das war eine super Entscheidung.“ Das Basketball-Gen hat Buntic an seine Söhne Luka und Ivan vererbt. Ivan Buntic spielt bei den Uni Baskets Paderborn in der 2. Bundesliga (Pro A) und Luka Buntic bei den Musel Pikes in Luxemburg. „Ich bin sehr stolz auf meine Söhne.“

Die planungen für neue Saison, deren Beginn wegen der Corona-Pandemie noch offen ist, laufen. Buntic sagt: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe.“ Er sieht die SG Baskets 98 Völklingen/BBC Bous in der Landesliga als klaren Meisterschafts-Favoriten. Und erklärt denn auch selbstbewusst: „Unser Ziel wird der erste Platz sein. Mit hartem Training werden wir das erreichen.“ Er strebt den direkten Wiederaufstieg an. Der gebürtige Kroate ist sehr zielstrebig und „ich lasse mein Team hart trainieren“. Allerdings weiß er wegen der Corona-Krise nicht, wann die Vorbereitung los geht. „Die Landesregierung wird darüber entscheiden. Wir sind von den Öffnungszeiten der Hallen abhängig“, betont Buntic: „Die Spieler halten sich im Moment Zuhause mit Gewichten und Laufen fit.“