Vor 25 Jahren : Das größte Spiel des Lars Knobloch

In der kommenden Saison wird es beim Fußball-Landesligisten SpVgg. Einöd-Ingweiler ein neues Gesicht auf der Trainerbank geben. Der 43-Jährige Lars Knobloch ist aktuell noch Co-Trainer beim Saarlandligisten FSV Jägersburg – und hat in seinem Fußballerleben bereits die eine oder andere unvergessliche Erfahrung gemacht. „Einer der Höhepunkte war mein einziger Zweitligaeinsatz für den FC Homburg“, erinnert sich der in Jägersburg lebende Bürokaufmann an den „Hexenkessel am Millerntor“. Am letzten Spieltag der Saison 1994/95 traten die bereits als Absteiger feststehenden Homburger beim Tabellenzweiten FC St. Pauli an. 21 000 Zuschauer waren im Stadion – denn für St. Pauli ging es um den Aufstieg in die erste Bundesliga. In der Homburger Offensive durfte dabei 90 Minuten lang das Nachwuchstalent Knobloch ran. Seine damaligen Mitspieler sind im Fußball-Saarland auch heute noch ein Begriff: Torwart Peter Eich, Anatoli Muschinka oder Sanel Nuhic etwa. Der Homburger Trainer war das Vereinsidol Manfred Lenz. Dennoch waren die Grün-Weißen chancenlos. Die Partie endete mit 5:0 (3:0) für St. Pauli.