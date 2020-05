Landesbetrieb für Straßenbau informiert : Straßensanierung in Theley geht in die nächste Runde

Straßensanierung in Theley geht in die nächste Runde

Die Straßenbauarbeiten in Theley gehen weiter und das Ende kommt in Sichtweite. Foto: dpa/Jan Woitas

Theley Die Baumaßnahme soll bis Ende Juni abgeschlossen sein. Zunächst stehen jedoch weitere Sperrungen an.

Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) hat über den weiteren Bauablauf auf der L 147 in Theley informiert. Wie ein Sprecher mitteilt, werden ab Dienstag, 2. Juni, im Zuge der Deckeninstandsetzungsarbeiten in der Ortsdurchfahrt die letzten beiden Vollsperrungsabschnitte eingerichtet. Betroffen sei zunächst der Bereich der Primstalstraße ab der Einmündung „Auf der Fels“ bis Höhe Einfahrt Wasgau (vierter Bauabschnitt). „Hierfür wird der gesamte Knotenpunkt Selbacher Straße und Talstraße, einschließlich der Zufahrten in die Brühleckstraße und Querstraße, voll gesperrt“, erläutert ein Sprecher.