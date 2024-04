Er bringt Pakete, Briefe und offenbar auch das Wetter „27 000 Schritte schaffe ich jeden Tag“ — unterwegs mit dem Post-Zusteller

Im typischen post-gelb leuchten die vielen Zustellfahrzeuge. Sie bilden einen starken Kontrast zum grau verhangenen Himmel und dem nassen, schwarzen Asphalt. Im Nieselregen läuft Torsten Ludwig an diesem Morgen zwischen dem Zustellstützpunkt und seinem Fahrzeug hin und her. Er holt mehrere Kisten mit Briefen, Katalogen und Postkarten und schiebt den Wagen mit dutzenden Paketen ran. Diese sortiert er in der Reihenfolge im Laderaum, wie er sie nachher austragen wird. Ludwig liefert Briefe und Pakete aus.