Vortrag im Tholeyer Rathaus Zwischen Folter-Wahrheit und Hollywood

Es ist ein spannendes Thema, dem viele mit ambivalenten Gefühlen begegnen. Ein Thema, das in seinen Bann zieht, aber zugleich abstößt und Fassungslosigkeit auslöst. Wenn von mittelalterlichen Folterstrafen die Rede ist, ist wohl jeder froh, im Hier und Jetzt und vor allem in einer Demokratie zu leben. Das verdeutlichte der Vortrag mit dem Titel „Foltern, Prangern, Henken, Pest“ im Tholeyer Rathaus. Althistorikerin Miriam Weiss und Niko Leiß vom Verein zur Erforschung des Schaumberger Landes Tholey referierten über Strafen und Kuriositäten des Mittelalters und der Neuzeit. Etwa 40 Geschichtsinteressierte hatte das Referententeam mit diesem Thema angelockt. „Auch, wenn wir heute eine historische Perspektive einnehmen, dürfen wir nicht vergessen, dass das Thema aktueller ist denn je. Die Genfer Konvention und die Menschenrechte werden in einigen Teilen der Welt nicht geachtet“, mahnte Alexander Besch, Erster Beigeordneter der Gemeinde Theley in seiner Begrüßung.