Tholey Der Bürgermeister informierte über die Nachfrage im Friedwald. Grünes Licht für den Kauf zweier weiterer Urnenwände.

Die letzte Ruhe finden – auf dem Friedhof oder in der Natur. In der Gemeinde Tholey ist beides möglich. Schon seit einigen Jahren nimmt die Zahl der Urnenbestattungen zu. Um diesem Trend Rechnung zu tragen, beschäftigten sich die Mitglieder des Tholeyer Gemeinderates in der jüngsten Sitzung gleich in zwei Tagesordnungspunkten mit Urnenwänden. Diese gibt es auf allen Friedhöfen der Gemeinde: Bergweiler, Hasborn-Dautweiler, Scheuern, Sotzweiler, Theley, Tholey und Überroth-Niederhofen. Den Anfang machte vor gut zehn Jahren der Friedhof in Theley.

Jetzt ging es darum, die Aufträge für zwei neue Urnenwände in Bergweiler und Hasborn-Dautweiler auf den Weg zu bringen. „Damit“, so Bürgermeister Hermann Josef Schmidt (CDU), „kein Engpass entsteht.“ So sind in der Urnenwand, die bereits 2015 auf dem Friedhof in Bergweiler errichtet wurde, nur noch vier Kammern frei. Bislang stammen alle Urnenwände der Gemeinde von der Firma Aschenbrenner Urnentec in Theley. Dort soll auch die neue für Bergweiler bestellt werden. Diese hat 21 Kammern und kostet inklusive einer Blumenbank 18 352 Euro.