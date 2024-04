Fußball Alts ehemalige Schützlinge duellieren sich im Derby

Wolfgang Alt schaut an diesem Freitagabend besonders genau hin: Wenn um 19 Uhr der Tabellenvierte SV Hasborn in der Fußball-Saarlandliga den Tabellen-15. VfL Primstal empfängt, kennt Alt viele der Protagonisten bestens. Der 70-Jährige trainiert die A-Jugend der JFG Schaumberg-Prims, zu deren Stammvereinen auch der SV Hasborn und der VfL Primstal gehören. Falls die Lokalrivalen mit demselben Kader wie am vergangenen Spieltag an den Start gehen, werden 21 Akteure in den beiden Aufgeboten stehen, die unter der Regie von Alt in der U 19 der JFG Schaumberg-Prims spielten – zwölf auf Seiten des SV Hasborn und neun auf Seiten des VfL Primstal. „Das ist ja schon eine Wahnsinns-Zahl“, sagt Alt darauf angesprochen.