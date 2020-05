Saarlouis Wegen Verstößen gegen Corona-Auflagen und uneinsichtigem Verhalten musste die Polizei eine Bar räumen. Doch welche Strafe droht nun?

Gleich am ersten Wochenende, an dem die Corona-gebeutelte Gastronomie wieder öffnen durfte, sorgte ein Lokal in Saarlouis für großen Polizeieinsatz und viel Unverständnis (die SZ berichtete). Am Samstag gegen 21.30 Uhr mussten in der gut besuchten Altstadt etwa 20 Polizisten das Saarlouiser Ordnungsamt (OPB) dabei unterstützen, die Corona-Auflagen im „Blondes“ durchzusetzen.