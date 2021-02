Fastnacht im Miniaturformat : Als in Eisen der erste Umzug ging

Eisen 13-Jähriger baute Mottowagen nach und überraschte damit Eisens Karnevalisten und Musiker. Dann regnete es Konfetti.

Einen eigenen Fastnachtsumzug gibt es im Dörfchen Eisen bislang nicht. Seit mehr als drei Jahrzehnten aber verbreiten die närrischen Mitglieder des Kultur-und Karnevalvereins (KKV) „Mir senn gudd droff“ und des Musikvereins Edelweiß gute Stimmung bei den Umzügen in Sötern und Nonnweiler. „Dieses Jahr sind wir ja alle wegen Corona leider ausgebremst worden. Was für richtige Fasenachter traurig ist“, sagt die KKV-Vorsitzende Kerstin Jenet-Molter. Zum Trost gab es aber eine besondere Überraschung: die originalgetreu nachgebauten Motivwagen der beiden Vereine aus dem vergangenen Jahr. Gefertigt hat sie der handwerklich begabte Michel Eifler.

Schwieriger, so gesteht der Wagenbauer, habe sich die Konstruktion des KKV-Motivwagens „Moulin Rouge“ gestaltet. „Ich habe zuerst die Windmühle aus Holz gebaut, dann habe ich aber Pappe genommen, weil die Mühle ein Sechseck werden sollte“, erklärt er. Die Pappe für die etwa 30 Zentimeter hohe Mühle tackert Michel zusammen. Stellenweise wird der Aufbau noch verschraubt und mit roter Farbe angepinselt. Michels Mama Nicole ist in beiden Vereinen aktiv, und der Sohnemann schickt die Fotos von seinen fertigen Motivwagen der KKV-Vorsitzenden Jenet-Molter. „Da war ich schon überrascht. Aber mir war direkt klar, dass wir daraus etwas machen müssen. Jeder sollte sehen, was Michel in seiner Freizeit gebaut hat“, erläutert sie.