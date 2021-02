KV „DieMaulesel“ Oberwürzbach : Ein wenig Straßen-Fastnacht gab es doch

Fast so bunt wie beim Rosenmontags-Umzug war es am Samstag, als der Karnevalsverein „Die Maulesel“ durch die Straßen von Oberwürzbach zog und in den Straßen Fastnachts-Tüten an die Anwohner verteilte. Foto: Jörg Martin

Oberwürzbach Statt Rathaussturm und Rosenmontagsumzug verteilten die „Maulesel“ am Samstag in Oberwürzbach Tütchen mit „Wurfmaterial“.

Es gibt sie doch noch: Die Fasenacht! Und das trotz Corona-Einschränkungen in diesem Jahr. Wir haben sie in Oberwürzbach gefunden. Samstagvormittag, gegen 11 Uhr in der Dörrenbachstraße. Es ist mit minus 3 Grad bitter kalt. Dafür verwöhnt Petrus mit knalligem Sonnenschein. Von weitem schallt einem der Fastnachtsschlager „Cordula Grün“ entgegen. Vor einem Haus befinden sich rund 30 Menschen. Alle sind verkleidet und tragen den obligatorischen Mund-Nasen-Schutz. Die Leute vom Karnevalsverein „Die Maulesel“ Oberwürzbach haben es nicht leicht: Einerseits halten sie die Abstandsregeln ein. Zum anderen müssen sie sich besprechen und Säcke mit geheimnisvollem Inhalt abholen. Irgendwie kriegen sie es dennoch alle hin. Denn sie haben eine Mission.

Die Karnevalisten werden in 13 Straßen des St. Ingberter Stadtteils an den Haustüren klingeln und 1030 Tüten verschenken. Der Inhalt: Chips, Schokoriegel, Kokosbällchen, Popcorn und der Flyer mit dem Text „Wir sagen: DANKE. Ohne eure Unterstützung würde es keinen Rosenmontagsumzug geben. Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder durchstarten können! KVO Die Maulesel“. Eigentlich alles, was sonst beim Umzug geworfen worden wäre. Doch der findet bekanntlich nicht statt. Fazit: Kommen die Leute nicht zum Fastnachtsumzug, kommen die Fastnachter eben zu den Leuten.

„Macht ihr die Rittersmühle?“, fragt Annette Matheis zwei Karnevalisten. Die Elferratspräsidentin hat organisatorisch alle Hände voll zu tun. Vor ihrem Haus stehen, nach Straßenzügen sortiert und entsprechend beschriftet, Säcke, in denen die einzelnen Tüten sind. Faboozte Kleingruppen mit zwei Personen, auch hier wird auf die üblichen Regeln geachtet, packen alles auf ihre Bollerwagen oder anderen Transportmittel und dann geht es los. Manche haben Hochprozentiges dabei und wärmen sich so von innen. Um 11.11 Uhr machen sich die Gruppen, immer wieder „Alleh hopp“ rufend, mit Abstand auf den Weg. Angesichts des ungewöhnlichen Erscheinungsbildes, der lauten Musik und der geballten Ladung Mensch kommen Nachbarn ans Fenster. „Ach Gott, wie scheen. Dass iss jo wie, wänn Umzuch wär‘“, entfährt es einer Seniorin. In der Tat: Wenn man es nicht wüsste und sich Zaungäste und Wagen dazu denken würde, könnte man meinen, der närrische Lindwurm ziehe durch die Straßen. Jeder hat Musik dabei. Und so fallen die vielen Kleingruppen an diesem Tag gut auf. „Ich finde das eine tolle Idee. So wird die Fastnacht nicht vergessen“, freut sich ein Mann in der Hauptstraße.