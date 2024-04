Freizeit und Kultur Menagerie mit vielen Missverständnissen

Vor ausverkauftem Haus hat der Theaterverein „Nahequelle“ Selbach an zwei Wochenenden gleich vier Mal die Verwechslungskomödie „Liebeswirrwarr“ von Wilfried Reinehr gespielt. Die Komödie trägt den Untertitel „Eine Geschichte über das Entlieben und Verlieben“. Gespielt wurde in Selbacher Mundart. 140 Besucher im Dorfgemeinschaftshaus amüsierten sich köstlich über die vielen Missverständnisse und amourösen Verwicklungen, die mit der Vermietung eines möblierten Zimmers einhergingen.

Schon der Beginn des Theaterstücks sorgt für viele Lacher im Dorfgemeinschaftshaus Selbach, hält doch Oma Amalie Meier (Sabine Stegmaier), die ohnehin meist der Mittelpunkt aller Missverständnisse ist, einen potenziellen Untermieter Axel Salz (Carsten Zöhler) für den Vertretungsarzt, der zu einem Hausbesuch vorbeikommen soll, um ihren Blutdruck zu messen. Sie hält ihn, den Nachtportier in der Bar „Der grüne Kakadu“, für einen Tierarzt und den Vertretungsarzt Dr. Brunser (Gerd Becking) für den künftigen Mieter, der dementsprechend die Matratze im angebotenen Zimmer testen soll. Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch der Schlagabtausch: „Sie gefallen mir überhaupt nicht.“ – „De Scheenschde sinn Sie aach net“, der dennoch Lachsalven hervorruft.