Überraschung in Primstal : Fastnacht im Paket für die Kinder

Primstal Fachkräfte der Kita „Arche Noah“ Primstal haben sich diese Überraschung für die Kleinen ausgedacht

Dieses Jahr sind die Fastnachtstage anders. Aufgrund der Corona-Pandemie kann das von den Kindern so geliebte Fest zum Verkleiden nicht wie gewohnt stattfinden. Viele Kinder der katholischen Kita „Arche Noah“ sind schon seit Wochen zu Hause und müssen auf viele Aktivitäten in ihrer Freizeit sowie den Kindergarten verzichten. Ein herber Einschnitt in die Entwicklung eines jeden Kindes, berichtet ein Sprecher der Kita. Aus diesem Grund haben sich die pädagogischen Fachkräfte der Kita „Arche Noah“ Primstal eine Überraschung überlegt.Damit über das Wochenende wenigstens ein bisschen das Gefühl von Fastnacht aufkommt, hat jedes Kind bereits am Dienstag ein Fastnachtspaket erhalten. In jedem Paket waren Luftschlangen, Konfetti, Luftballons, eine Tröte, Gummibärchen, Lutscher, eine Maske zum Selberbasteln, Bleistifte, ein Schokodrink, drei selbstgebackene Quarkbällchen sowie ein persönlicher Brief enthalten. Und das getreu dem Motto: „Alleh Hopp! De Kinnagarde steht dissjoor ned of em Kopp!“