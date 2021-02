Alternative in Corona-Zeiten : Eis gibt es nun in Bosen rund um die Uhr

Eis gibt es nun in Bosen rund um die Uhr

Alternative in Corona-Zeiten

Die beiden Fachkräfte für Speiseeis, Lisa und Marco Baduin, präsentieren stolz den neuen Automaten, mit dem sie jetzt 24 Stunden am Tag für die Gäste da sein können. Darin ist Platz für 90 Pappbacher, in denen wird das Eis samt Holzspatel (rechtes Foto) serviert. Foto: Ralf Mohr

Bosen Das Eiscafé Da Re hat einen Automaten aufgestellt, der die süße Speise auf Knopfdruck im Pappbecher serviert.

Seit Ende Oktober hat das Eiscafé Da Re in Bosen – wie die gesamte Gastronomie des Landes – wegen des Corona-Lockdowns geschlossen. Damit aber die Kunden trotzdem die Eisspezialitäten der Familie Babuin genießen können, hatte Marco Babuin die rettende Idee: „Warum bieten wir unsere Eiskreationen nicht einfach in einem Automaten an?“ Es gibt ja im weiteren Umkreis alles Mögliche aus dem Automaten: Zigaretten, Süßigkeiten, Getränke, Milch und Milchprodukte und vieles mehr. Warum also nicht auch Speiseeis?