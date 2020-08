In der Gemeinde Nohfelden : Löschbezirke wollen fusionieren

Info

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Nohfelden ist in zwölf Löschbezirke mit 24 Einsatzfahrzeugen untergliedert und verfügt derzeit über 572 Mitglieder. Der Einsatzabteilung gehören 318 Frauen und Männer an. 127 Mädchen und Jungen werden in der Jugendfeuerwehr auf ihren aktiven Feuerwehrdienst vorbereitet. 34 Kinder werden in den Vorbereitungsgruppen als Teil der Jugendfeuerwehr an den beiden Grundschulstandorten spielerisch an die Themen des Brandschutzes herangeführt. Der Alters- und Ehrenabteilung gehören 93 ehemalige Aktive an.