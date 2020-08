Fünf Einsätze in Kirrberg und Jägersburg : Regen und Wind beschäftigen Wehr

Auch ein Baum in der Bahnhofsstraße in Jägersburg war am Dienstag umgestürzt. Die Feuerwehr musste ihn beseitigen. Foto: Sascha Gerber/Feuerwehr

Homburg Die Wetterkapriolen am späten Nachmittag des Dienstags, 12. August, haben auch der Homburger Feuerwehr mehrere Einsätze beschert. Bedingt durch den starken Regen und Wind mussten vier der fünf Homburger Löschbezirke ausrücken, teilt die Wehr mit.

Der erste Einsatz war um 17.39 Uhr in der Bahnhofstraße in Jägersburg. Ein größerer Baum musste von der Straße entfernt werden. Zwei Kettensägen kamen zum Einsatz und im weiteren Verlauf auch der Seilzug des Rüstwagens aus Homburg. Mit diesem wurde der schon in der Krone beschnittene Baum so herabgezogen, dass er komplett zurückgeschnitten werden konnte.