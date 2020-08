Einsatz in Mutter-Kind-Klinik Nohfelden : Defekt an der Pelletheizung löst Alarm aus

Defekt an der Pelletheizung löst Alarm aus

Einsatz in Mutter-Kind-Klinik Nohfelden

Nohfelden 39 Helfer eilten am späten Freitagnachmittag zur Mutter-Kind-Klinik in Nohfelden. Zum Glück wurde niemand verletzt und es blieb bei Rauch.

Die automatische Brandmeldeanlage der Mutter-Kind-Klinik in Nohfelden hat am vergangenen Freitag, kurz vor 18 Uhr, Personal und Patienten aufgeschreckt. Wie Daniel Gisch. Sprecher der Feuerwehr in der Gemeinde Nohfelden, berichtet, war das Gebäude bereits vollständig geräumt, als die ersten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst eintrafen.