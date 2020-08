Fußball : Hat das Pesch-Team diesmal mehr Glück?

Neunkirchen/Nahe Fußball-Landesligist SG Neunkirchen-Selbach will diese Saison oben mitspielen. Das war auch schon die Zielsetzung für die Spielzeit 19/20. Aufgrund von Verletzungspech wurde die SG da aber nur Achter.

Recht sollte er behalten, denn zwölf Monate später weiß Pesch: Die SG blieb in der Saison 2019/20 weder von Verletzungen noch von Widrigkeiten (Abbruch der Saison wegen der Corona-Pandemie) verschont. Und dementsprechend blieb sie mit Platz acht auch etwas hinter den Erwartungen zurück. „Die Spielerdecke war aufgrund von Verletzungen viel zu dünn. Jeder, der einigermaßen in einer ordentlichen körperlichen Verfassung war, musste ohne größeres Aufbautraining direkt wieder in der ersten Mannschaft spielen“, blickt Pesch zurück. Unter anderem fielen Leistungsträger wie Lukas Dostert oder Rico Altmeyer länger aus.