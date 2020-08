Feuer in Waldkapelle Selbach : Blumen und Tischdecke auf dem Altar brannten

In der Waldkapelle in Selbach brannte es. Foto: Ingrid Zöhler

Selbach Ein Feuer in der Waldkapelle in Selbach ist am Freitag gegen 15.53 Uhr über Notruf gemeldet worden.

Die Feuerwehrleute aus Selbach und Neunkirchen/Nahe stellten bei ihrem Eintreffen einen Brand im Bereich des Altars fest, welchen sie schnell löschten. Dem jetzigen Kenntnisstand nach, entzündete eine unbekannte Person in der Zeit zwischen 13.30 und 15.33 Uhr eine auf dem Altar stehende Marienkerze und ließ diese unbeaufsichtigt zurück, teilt ein Sprecher der Polizei Nordsaarland mit. Die Kerze setzte eine Tischdecke und diversen Blumenschmuck in Brand. Nur durch die aufmerksame Mitteilerin und das rasche Handeln der Wehrleute konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Kapelle verhindert werden. Der Altarbereich wurde durch den Brand und die nachfolgenden Löschmaßnahmen verunreinigt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer Straftat.