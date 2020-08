Großeinsatz am Montag : Feuerwehr kämpft erfolgreich gegen Flächenbrand in Düppenweiler

Feuerwehr kämpft erfolgreich gegen Flächenbrand in Düppenweiler

Großeinsatz am Montag

Ein Flächenbrand hat am Montag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Foto: Feuerwehr

Rund 100 Wehrleute aus mehreren Löschbezirken haben mit Unterstützung weiterer Helfer am Montagabend ein Feuer bezwungen, das am Ortseingang von Düppenweiler ausgebrochen war.

Ein Flächenbrand in Düppenweiler hat am Montag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Gegen 17.45 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Leitstelle ein, weil am Ortsausgang von Düppenweiler Rauch aufstieg. Wegen des defekten Tanklöschfahrzeuges des Löschbezirk Düppenweiler folgte zeitgleich auch der Alarm für den Löschbezirk Beckingen. Wie die Feuerwehr mitteilt, war die genaue Einsatzstelle zunächst unklar. Der stellvertretende Löschbezirksführer entschied sich dafür, direkt den Bereich anzufahren um die genaue Einsatzstelle ausfindig zu machen.