Feuer am Sonntagnachmittag : Zwei Häuser nach Brand in Merchingen unbewohnbar

Zwei Häuser nach Brand in Merchingen unbewohnbar

Feuer am Sonntagnachmittag

Merchingen Ein Wohnhausbrand in Merchingen bei Merzig lässt zwei Häuser unbewohnbar zurück. Es entstand ein Schaden von 300 000 Euro.

Als am Sonntagnachmittag die Feuerwehr der Stadt Merzig zu einem Wohnhausbrand alarmiert wurde, war es rekordverdächtig heiß. Bei 38 Grad kostet allein das Anziehen der Feuerwehrkleidung Überwindung. Als dann aber die ersten Rückmeldungen von der Einsatzstelle ein offenes Feuer aus einem Dachstuhl eines Anwesens in der Honzrather Straße beschrieben, war allen klar, dass es schweißtreibend werden würde.

Orangerot zündelte es aus dem Dach, das Feuer hatte sich bereits ausgedehnt, Rauch stieg auf. Die Feuerwehr handelte schnell und ging durch das Treppenhaus gegen die Flammen vor, während weitere Kräfte angefordert und Drehleitern positioniert wurden. Entspannt nahm man zur Kenntniss, dass wenigstens keine Gefahr mehr für die Anwohner bestand und diese das Haus schon alle verlassen hatten. Um 16:17 war das Feuer ausgebrochen, züngelte durch die Ziegel, griff schließlich auf das angebaute Nachbarhaus über und richtete enormen Sachschaden an.

Während der Löscharbeiten kollabierte eine Anwohnerin und eine junge Feuerwehrfrau hatte Kreislaufprobleme wegen der enormen Anstrengung in der Hitze. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und nach Angaben der Polizei Merzig in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr sprach in einer Mitteilung von zwei verletzten Feuerwehrangehörigen. Die Polizei hat auch den Schaden beziffert und schätzt ihn pro Haus auf 150 000 Euro. Beide Häuser seien nicht mehr bewohnbar, die Anwohner hätten Notunterkunft bei Verwandten und Nachbarn gefunden.